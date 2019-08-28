Прилетевшую в Украину Богатыреву сразу по прилету передали Нацполиции

Об этом сообщил информированный источник.

"Богатырева сегодня вернулась в Украину. Была в аэропорту "Жуляны" (Киев – ред.) передана Нацполиции", - сказал собеседник агентства во вторник вечером.

Источник в Госпогранслужбе сообщил BBC News Украина, что в аэропорт "Киев" ("Жуляны") Богатырева прилетела из Минска.

Информацию о задержании Богатыревой подтвердил BBC News Украина также представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

Как сообщалось, Богатырева в Украине подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016г обратилась в Печерский районный суд г.Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что эта подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.

Также Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.

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