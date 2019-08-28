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Чехия увеличивает почти вдвое квоту для украинских работников

28.08.2019 / 17:59
В Чешской Республике с сентября будет функционировать три программы для привлечения работников из-за рубежа вместо нынешних шести, при этом количество украинских специалистов будет увеличено почти вдвое - до 40 тысяч.

Об этом со ссылкой на решение правительства сообщают Ceske Noviny.

"40 тысяч работников из Украины смогут приезжать в Чехию ежегодно вместо нынешних 19 600", - говорится в сообщении.

Из Сербии и Черногории компании смогут принимать по 2 тысячи человек, из Филиппин, Монголии и Молдовы — по тысяче, из Индии - 600 и из Казахстана – 300.

По данным Министерства внутренних дел Чехии, работодатели больше всего заинтересовались именно работниками из Украины из-за их языковой и культурной близости к чехам. Из-за этого квоту увеличили. При этом прежняя квота в отношении украинских сельскохозяйственных работников не была выбрана. Самыми большими проблемами были длительный срок обработки и ожидания подачи заявки на карту работника, из-за чего многие претенденты в итоге вынуждены были отказаться.

В целом количество программ по привлечению иностранцев сокращено вдвое – с 6 до 3, хотя перечень стран в программах расширен.

Для управления миграцией рабочей силы используются специальные программы. Чешская Республика внедряет их с 2012 года. Три из них были для высококвалифицированных работников, инвесторов, экспертов из Украины и Индии. Две — для среднего и низкоквалифицированного персонала (первая — для людей из Украины, вторая — из Монголии, Филиппин и Сербии), а также для привлечения работников в сельское хозяйство Украины даже без квалификации.

С сентября 2019 года будет три программы: для специалистов в ключевых отраслях экономики и научных работников, высококвалифицированных и квалифицированных работников.

В проєктах принимают участие работодатели, которые соответствуют заданным условиям. Избранные ими иностранные работники должны быстрее или легче получить необходимые разрешения в посольствах или консульствах Чехии в своей стране.

В 2018 году 1100 компаний набрали в общей сложности 23 тысячи работников.

Источник

квота, Чехия, украинские работники
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