Войти | Зарегистрироваться
18:20

среда,
28 августа
Онлайн
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Предстоятель УПЦ: Божья Матерь является образцом того, каким может стать обычный человек

28.08.2019 / 17:40
Предстоятель УПЦ: Божья Матерь является образцом того, каким может стать обычный человек
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
По словам архипастыря, очень важно приучать себя к смирению и молитве

Божья Матерь является образцом того, каким может стать обычный человек, главное — отворачиваться от гордыни и стараться быть смиренным.

Об этом сегодня, в день праздника Успения Богородицы, сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

Предстоятель рассказал об Успении Пресвятой Богородицы и подчеркнул, что «Божья Матерь является великим примером смирения и святости, образцом того, каким может стать и быть обычный человек».

«Люди часто думают, что если человек будет смиренным, то другие ее затопчут, будут обижать. Ничего подобного! Того человека, который смиряется, Бог наполняет благодатью, того человека Бог защищает — от всякого зла и несправедливости. Писание говорит, что “Бог гордым противится, а смиренным дает благодать” (1Пет. 5: 5)», — пояснил Митрополит Онуфрий важность быть смиренным для каждого человека.

По словам архипастыря,  очень важно приучать себя к смирению и молитве. «Надо приучать себя не говорить лишних слов, а говорить те слова, которые имеют значение, надо молиться и читать Священное Писание, как Матерь Божия любила это делать, потому что и молитва, и Слово Божье помогают человеку понять, что такое свет и что такое тьма, что есть добро, а что есть зло», — сказал Блаженнейший владыка.

Митрополит Онуфрий пожелал, чтобы Матерь Божья Своим омофором «покрывала нас от всякого зла, которое может встретиться на нашем земном пути».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.