Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева вышла из следственного изолятора под залог в сумме 6 млн грн.

Об этом сообщила пресс-секретар столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Богатырева вышла из СИЗО под залог в 6 млн грн", - сказала она.

Как сообщалось, ранее залог за Богатыреву обещал внести народный депутат Вадим Новинский.

28 августа текущего года Печерский райсуд столицы избрал в отношении Богатыревой меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн.

Богатырева 27 августа вернулась в Украину и была задержана в аэропорту "Киев" (Жуляны).

Ранее решением Голосеевского суда Киева от 14 августа прокуратуру Киева обязали закрыть уголовное производство против Богатыревой, поскольку, по заключениям суда, по делу истек срок досудебного расследования и дальнейшие следственные действия невозможны.

В свою очередь, в прокуратуре сообщили, что готовятся обжаловать это решение суда.

В столичной прокуратуре пояснили, что орган досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего руководителя Минздрава, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, расположен на территории Днепровского района Киева. Поэтому районный суд г. Киева не является уполномоченным судом для принятия такого решения.

Богатырева с февраля по декабрь 2012 года была вице-премьер-министром Украины - министром здравоохранения, с декабря 2012 года по февраль 2014 года - министром здравоохранения Украины.

В октябре 2014 года она была объявлена в розыск Генеральной прокуратурой Украины, а 12 января 2015 года - в международный розыск. До этого времени ее местонахождение было неизвестно.

Богатыреву обвиняют в растрате государственных средств в особо крупных размерах.

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