В День памяти погибших защитников Украины в храмах УПЦ молились об их упокоении

В День памяти погибших защитников Украины, 29 августа, в храмах Украинской Православной Церкви молились об их упокоении, а священнослужители разных епархий приняли участие в государственных мероприятиях памяти погибших украинских военных.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службы епархии.

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий принял участие в митинге-реквиеме и возложении цветов у мемориала Славы и памятника погибшим в АТО и ООС в Виннице.

В этот день в Свято-Покровском храме Луцка было совершено заупокойное богослужение. По благословению архиепископа Волынского и Луцкого Нафанаила, панихиду возглавил секретарь епархии протоиерей Николай Бондарук, которому сослужили отцы благочинные из разных уголков Волынской епархии.

В конце заупокойного богослужения, протоиерей Николай Бондарук призвал всех присутствующих ежедневно совершать усиленную молитву о мире в Украине.

«Каждую молитву слышит Господь, а особенно Он слышит общую молитву, поэтому не надо ждать, что кто-то помолится о мире и любви среди нас, но и самому вводить в действие Евангельские слова: где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Поэтому каждый из нас, верных христиан и граждан должен молиться за нашу родную землю, желая мира, любви и защиты нашей стране», - добавил отец Николай.

В день праздника перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа, митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем совершил Божественную Литургию в Свято-Николаевском храме Кривого Рога. Архиерей молился об упокоении душ погибших в зоне АТО православных воинов.

По окончании Божественной литургии состоялся молебен, а затем владыка Ефрем вместе с духовенством и прихожанами совершил крестный ход к памятнику Неизвестному солдату, который расположен рядом со Свято-Никольским храмом на месте братской могилы воинов погибших при освобождении Кривого Рога во времена Второй мировой войны. Здесь Архипастырь в сослужении священнослужителей совершил панихиду по погибшим в зоне АТО нашими соотечественниками.

По благословению ректора Киевской духовной академии епископа Белогородского Сильвестра, в столичном академическом храме Воскресения Христова (храм памяти погибшим и ветеранам Афганистана) была отслужена лития по усопшим защитниками Украины.

Богослужение возглавил первый проректор и настоятель храма протоиерей Сергий Ющик в сослужении духовенства. Богослужебные песнопения исполнял академический хор. За богослужением молились прихожане храма, воины-афганцы и их семьи.

По окончании богослужения к Стене памяти и скорби с именами ветеранов-афганцев, погибших во время боевых действий на Востоке Украины, были возложены цветы.

*Указ о праздновании 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства, подписал Президент Украины Владимир Зеленский.