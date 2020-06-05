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Защита Богатыревой выиграла апелляцию: арест отменен

05.06.2020 / 14:43
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения бывшему вице-премьер министру - министру здравоохранения времен Виктора Януковича Раисе Богатыревой.

Об этом сообщает ВАКС

Дословно: "4 июня Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника подозреваемой на решение следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 28.08.2019, которым к ней была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения".

Суд апелляционной инстанции решил, что прокуратурой Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении, а следственный судья Печерского суда не принял мер для устранения указанных очевидных нарушений уголовного процессуального закона.

Источник

арест, Богатырева, ВАКС
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