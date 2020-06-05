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В Черногории впервые после карантина состоялся масштабный крестный ход

05.06.2020 / 14:40
В Черногории впервые после карантина состоялся масштабный крестный ход
Крестный ход Источник: Православие.ру
Ход состоялся в рамках программы «Дни святого Иоанна-Владимира», ежегодно проводящейся в городе

В Черногории в городе Бар прошел крестный ход, первый после снятия в стране ограничений на массовые собрания в связи с недавним карантином.

Крестный ход состоялся в рамках празднования дня святого Иоанна-Владимира, сообщает pravoslavie.ru.

«Вечером 4 июня в соборном храме Иоанна-Владимира в Баре было совершено вечернее богослужение, после чего по улицам города прошло молитвенное шествие в честь небесного покровителя города», - отметили в источнике.

В крестном ходу приняло участие большое число верующих из Бара и окрестных мест под руководством духовенства Черногорско-Приморской митрополии, особенно много было молодежи и детей.

Ход состоялся в рамках программы «Дни святого Иоанна-Владимира», ежегодно проводящейся в городе.

Источник: Inpress.ua
упц
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