Войти | Зарегистрироваться
14:09

пятница,
05 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Мобильная регистрация и маски: Госавиаслужба обнародовала требования к полетам на карантине

05.06.2020 / 13:51
Государственная авиационная служба обнародовала перечень требований к авиакомпаниям для осуществления перелетов на время карантина.

Об этом сообщает Facebook-страница Госавиаслужбы

Дословно: "Среди основных требований такие. Доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала.

Должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборки.

В местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей.

Должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка.

Все в аэропорту должны носить защитные маски: персонал и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках".

Также Госавиаслужба советует проводить температурный скрининг всем пассажирам, а для доставки их к самолетам эксплуатантам рекомендуется увеличить количество автобусов.

Напомним, Кабинет министров решил ослабить карантин с 5 июня, разрешив полноценно работать заведениям питания, церквям - проводить богослужения, людям старше 60-ти - покидать дом, авиакомпаниям - осуществлять внутренние рейсы.

Источник

аэропорт, коронавирус, карантин, полеты, Государственная авиационная служба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 июня
4 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.