Мобильная регистрация и маски: Госавиаслужба обнародовала требования к полетам на карантине

Об этом сообщает Facebook-страница Госавиаслужбы

Дословно: "Среди основных требований такие. Доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала.

Должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборки.

В местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей.

Должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка.

Все в аэропорту должны носить защитные маски: персонал и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках".

Также Госавиаслужба советует проводить температурный скрининг всем пассажирам, а для доставки их к самолетам эксплуатантам рекомендуется увеличить количество автобусов.

Напомним, Кабинет министров решил ослабить карантин с 5 июня, разрешив полноценно работать заведениям питания, церквям - проводить богослужения, людям старше 60-ти - покидать дом, авиакомпаниям - осуществлять внутренние рейсы.

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