В Церкви рассказали, возможны ли Таинства онлайн

Церковь открыта для взаимодействия с верующими посредством современных технологий, но Таинства невозможно и недопустимо совершать онлайн.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Церковь давно взаимодействует с прихожанами в режиме онлайн, но, разумеется, это не заменяет и, уверен, никогда не заменит молитвы в храме, разговора со священником, не говоря уже о таинствах, которые просто невозможно проводить дистанционно», - отметил Владимир Легойда.

Он напомнил, что «там, где нет Евхаристии, нет церковной жизни, святые Тело и Кровь Христовы преподаются во здравие как души, так и тела».

Как сообщалось ранее, Владимир Легойда указал на «богословскую абсурдность» практики Причащения онлайн, которую совершил клирик ПЦУ Игорь Савва.