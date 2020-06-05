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В Церкви рассказали, возможны ли Таинства онлайн

05.06.2020 / 14:56
В Церкви рассказали, возможны ли Таинства онлайн
Евхаристия Источник: Православие.ру
Таинства невозможно и недопустимо совершать онлайн

Церковь открыта для взаимодействия с верующими посредством современных технологий, но Таинства невозможно и недопустимо совершать онлайн.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом заявил глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Церковь давно взаимодействует с прихожанами в режиме онлайн, но, разумеется, это не заменяет и, уверен, никогда не заменит молитвы в храме, разговора со священником, не говоря уже о таинствах, которые просто невозможно проводить дистанционно», - отметил Владимир Легойда.

Он напомнил, что «там, где нет Евхаристии, нет церковной жизни, святые Тело и Кровь Христовы преподаются во здравие как души, так и тела». 

Как сообщалось ранее, Владимир Легойда указал на «богословскую абсурдность» практики Причащения онлайн, которую совершил клирик ПЦУ Игорь Савва.

Источник: Inpress.ua
упц
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