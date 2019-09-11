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Бухгалтер столичного вуза 7 лет получала зарплату несуществующего сотрудника

11.09.2019 / 17:50
Подозреваемая придумала несуществующую личность, сведения о которой внесла в программное обеспечение

В Киеве будут судить экс-бухгалтера Национального педагогического университета имени М. Драгоманова, которая семь лет получала зарплату за несуществующего сотрудника вуза.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает «УНИАН».

Киевской местной прокуратурой № 10 города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего бухгалтера НПУ имени М. Драгоманова.

В пресс-службе сообщили, что в 2012 году с целью завладения денежными средствами, выделенными государством на зарплату работникам заведения, подозреваемая придумала несуществующую личность, сведения о которой внесла в программное обеспечение для автоматизированного расчета заработной платы. В дальнейшем в течение 2012-2019 годов бухгалтер получала в кассе университета заработную плату вместо вымышленного лица, причинив государству ущерб на сумму почти 800 тыс. грн.

В настоящее время киевской местной прокуратурой № 10 направлен в суд обвинительный акт в отношении нее. Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины, то есть завладение чужим имуществом путем обмана. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Также в сообщении говорится, что в течение досудебного следствия подозреваемая вернула более половины похищенных денег - 500 тыс. грн.

столица, бухгалтер, криминал, Киев
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