В Киеве неизвестные ограбили игральное заведение

В пятницу, 13 сентября, в Киеве на Березняках произошло ограбление.

По предварительной информации, четверо мужчин напали на здание национальной лотереи «Спорт-лото», разбили несколько компьютерных экранов и вынесли кассу, в которой было всего 200 долларов, сообщает «Информатор».

Инцидент случился около трех часов ночи. Как сообщают очевидцы, четверо неизвестных забежали в здание и буквально через минуту оттуда выбежали. Они скрылись где-то во дворах.

Позже стало известно, что злоумышленники успели разбить три экрана и, угрожая кассиру, забрать 200 долларов, которые были в кассе. Других повреждений нападавшие не нанесли. Также сообщается, что персонал игрального заведения и посетители не пострадали.

На место прибыли сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. На данный момент местонахождение нападавших неизвестно. Детали случившегося устанавливаются.