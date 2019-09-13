Войти | Зарегистрироваться
14:58

пятница,
13 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве неизвестные ограбили игральное заведение

13.09.2019 / 13:59
В Киеве неизвестные ограбили игральное заведение
Источник: Информатор
Злоумышленники успели разбить три экрана и забрать 200 долларов, которые были в кассе

В пятницу, 13 сентября, в Киеве на Березняках произошло ограбление.

По предварительной информации, четверо мужчин напали на здание национальной лотереи «Спорт-лото», разбили несколько компьютерных экранов и вынесли кассу, в которой было всего 200 долларов, сообщает «Информатор».

Инцидент случился около трех часов ночи. Как сообщают очевидцы, четверо неизвестных забежали в здание и буквально через минуту оттуда выбежали. Они скрылись где-то во дворах.

Позже стало известно, что злоумышленники успели разбить три экрана и, угрожая кассиру, забрать 200 долларов, которые были в кассе. Других повреждений нападавшие не нанесли. Также сообщается, что персонал игрального заведения и посетители не пострадали.

На место прибыли сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. На данный момент местонахождение нападавших неизвестно. Детали случившегося устанавливаются.

Источник: Inpress.ua
ограбление, столица, криминал, Киев
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.