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В центре Киева обнаружили элитный бордель

13.09.2019 / 11:23
В центре Киева обнаружили элитный бордель
Киев Источник: Сегодня
Час сексуальных утех стоил от 200 долларов

В Киеве в одном из отелей в центре города правоохранители обнаружили бордель, в котором работали восемь девушек.

Публичный дом действовал при стрип-клубе, сообщает «Сегодня» со ссылкой на ГУ Нацполиции столицы.

«Час сексуальных утех стоил от 200 долларов США. Заработанные средства делили по схеме 50/50: половину отдавали организаторам, остальные оставляли себе. Работу девушек контролировал администратор. Также в его обязанности входили поиск и подбор работниц и решение организационных вопросов», – рассказал и.о. начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Алексей Гаврилюк.

Во время обыска полицейские изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности: деньги, банковские карты, мобильные телефоны с рабочей перепиской и черновые записи. 27-летнего администратора заведения задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Другие фигуранты уголовного производства – непосредственный организатор борделя и директор стрип-клуба – также находятся под следствием. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в сутенерстве. Злоумышленникам грозит от четырех до семи лет заключения.

Источник: Сегодня
бордель, столица, криминал, Киев
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