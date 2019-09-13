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В Киеве отколовшийся с моста камень пробил авто

13.09.2019 / 11:36
В Киеве отколовшийся с моста камень пробил авто
Киев Источник: Сегодня
На стекло машины упал кусок моста

В Киеве "устал" очередной мост.

Часть моста на Оболони упала на лобовое стекло машины. Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на Telegram-канал "Автомобилист".

«Г. Киев. Ехал по улице Луговой, мост по Богатырской в сторону Вышгорода. На стекло машины упал кусок моста – камень», - говорится в сообщении.

Также в сети опубликованы фото поврежденного автомобиля.

Как сообщалось, в начале августа в Киеве обрушилась часть пешеходного Паркового моста через Днепр.

Источник: Сегодня
мост, столица, Киев, ЧП
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