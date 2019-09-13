Регламентный комитет предлагает ВР “дисквалифицировать” Геращенко на пять пленарных заседаний

В частности, за оскорбление депутатов фракции "Слуга народа".

Соответствующее решение комитет принял на заседании 12 сентября.

"Учитывая обращение депутатской фракции политической партии "Слуга народа" о принятии мер по предупреждению дальнейших нарушений норм депутатской этики народным депутатом Украины Ириной Владимировной Геращенко, в соответствии с частью 5 статьи 51 закона "О Регламенте Верховной Рады Украины", предлагается рекомендовать Верховной Раде рассмотреть вопрос... и принять решение о лишении народного депутата Геращенко права принимать участие в пяти пленарных заседаниях парламента и донести такое решение к сведению избирателей через газету "Голос Украины", - отметил председатель профильного комитета Сергей Кальченко.

Окончательное решение будет принимать парламент во время пленарного заседания, на которое будет вынесено рассмотрение этого вопроса.

Геращенко в заседании не участвовала.

Напомним, во время вечернего заседания Верховной Рады 10 сентября, во время выступления Ирины Геращенко произошла перепалка между народными депутатами от фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Так, при рассмотрении законопроекта №1043 о внесении изменений в Регламент ВР по противодействию злоупотреблением правами народных депутатов Геращенко вышла к трибуне парламента и заявила: "Пять лет тому назад "зеленые человечки" захватили Крым. Сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент, и на самом деле, полностью его перечеркивают".

После этих слов Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отключил микрофон и отметил, что ее сравнения недопустимы.

В то же время к президиуму подошли все члены фракции "Европейская солидарность" и стали возле трибуны. Геращенко продолжила выступление словами, что "Рада превращается в парламент АР Крым". Выступление Геращенко народные депутаты от фракции "Слуга народа" перебивали криками и аплодисментами.

Геращенко попросила председателя Верховной Рады "успокоить свой югенд и не давать права перекрикивать оппозицию".

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