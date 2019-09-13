Епифаний заявил, что ключ к объединению ПЦУ и УГКЦ лежит в Риме и Константинополе

Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь движутся в одном направлении и обе стоят на патриотических началах, но ключ к их объединению лежит не в Украине.

Об этом сказал глава ПЦУ Епифаний (Думенко), сообщает «Львівський портал».

«Мы, как объединенная признанная Украинская Православная Церковь хотим иметь и в дальнейшем добрые, теплые и дружеские отношения с Украинской Греко-Католической Церковью. […] Наша Церковь стоит на патриотических началах, как и Греко-Католическая Церковь», - сказал Епифаний.

Он напомнил, что неоднократно встречался с главой УГКЦ Святославом Шевчуком и обсуждал с ним будущее сотрудничество, поскольку, по его мнению, нужно «искать точки соприкосновения, которые нас объединяют, а не разъединяют».

При этом Епифаний отметил, что говорить об определенном объединении пока рано, но он очень рад тому, как положительно УГКЦ восприняла предоставление ПЦУ Томоса об автокефалии.

Также он подчеркнул, что ключ к объединению ПЦУ и УГКЦ находится не в Украине, а в Риме и Константинополе.

«Ведь там ведется экуменическое общение. Поэтому в будущем от этого будут зависеть и наши отношения здесь, в Украине. Но эти отношения являются добрыми, и я верю, что в будущем будут только улучшаться», – подытожил глава ПЦУ.