В Киеве на две ночи остановят движение троллейбусов

Ночью 13 и 14 сентября в Киеве прекратят движение трех троллейбусных маршрутов.

Это связанно с проведением ремонтных работ, а именно - с асфальтированием проезжей части на Дарницкой площади. Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на КГГА.

Троллейбусы №50, №50к и № 91н две ночи не будут работать на маршрутах с 00:01 до 06:00. Движение троллейбусов маршрута №50 организовывают от улицы Милославской до станции метро «Дарница». Последние отправления:

• от улицы Милославской — в 22:00, 22:20;

• от станции метро «Дарница» — в 23:00, 23:20.

Маршрута №50к — от улицы Милославской до станции метро «Дарница». Последние отправления:

• от улицы Милославской — в 22:33, 23:08;

• от Дарницкой площади — в 23:20, 23:51.

Маршрута №91н — от улицы Милославской до станции метро «Дарница» и от железнодорожного вокзала «Центральный» до станции метро «Лыбидская». В 06:00 движение всех троллейбусов будет возобновлено по своим маршрутам.