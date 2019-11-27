ГБР просит снять неприкосновенность с Федыны за угрозы Зеленскому

Об этом сообщает пресс-служба ГБР

Дословно: "Следователи центрального аппарата ГБР в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождении СБУ направили в Генеральную прокуратуру проект сообщение о подозрении в угрозе убийством в отношении президента действующему народному депутату и гражданке".

Кроме этого, в прокуратуру направили проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Федины к уголовной ответственности.

В ГБР напомнили, что 26 октября народный депутат и гражданка Мария Зверобой, находясь в г. Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой "озвучивали угрозы убийством, адресованные президенту Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью".

Действия Федины и Зверобой квалифицировали по ч. 1 ст. 346 УК (угроза убийством в отношении президента).

Напомним: 26 октября президент Владимир Зеленский приехал в н.п.Золотое-4, где добровольцы и ветераны выступали против отвода украинских войск. Общение с добровольцами оказалось очень эмоциональным. Во время разговора с одним из мужчин Зеленский заявил: "Я пришел тебе сказать, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать... Я президент этой страны. Мне 42-й года. Я не лох какой-то".

На это отреагировали нардеп София Федина и волонтер Маруся Зверобой. Они вели стрим из львовской кофейни, где комментировали высказывания Зеленского. Они отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают.. Было бы красивее, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала в частности Федина.

Во фракции "Слуга народа" возмутились высказываниями Федины относительно Зеленского.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко припомнила "слугам народа" высказывания их одиозного коллеги Александра Дубинского, который в свое время предлагал превратить в "газовую камеру" президентский форум Петра Порошенко.

Депутат "Слуги народа" Александр Качура пожаловался в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований на Федину.

ГПУ по этому факту открыла уголовное производство. Генпрокурор Руслан Рябошапка назвал дело фактовым, а не в отношении конкретно Федины.

Во фракции "Евросолидарность" назвали это преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.

Служба безопасности тоже расследует производства относительно высказываний народного депутата "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Звиробий в адрес президента Владимира Зеленского. Главы СБУ Иван Баканов заявил: если подтвердится угроза, то речь пойдет о заключении.

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