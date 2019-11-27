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В Киев 30 ноября прибудет чудотворная икона Богородицы

27.11.2019 / 16:59
В Киев 30 ноября прибудет чудотворная икона Богородицы
Икона Источник: Центр информации УПЦ
Святыня пробудет в столице до 15 декабря

В столичный храм УПЦ в честь великомученика Георгия Победоносца 30 ноября прибудет главная святыня Георгиевского женского монастыря в селе Даневка на Черниговщине — чудотворный образ Божией Матери «Аз есмь с вами и никтоже на вы».

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Фома в Украине» и телеканал «Глас».

Икона была написана в конце ХІХ века по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского и хранилась сначала у преподобного Серафима Вырицкого. В советские годы лик прятали у себя дома верующие. В монастырь в Даневке лик попал в 1997 году. По молитве у образа произошло множество исцелений.

Святыня пробудет в столице до 15 декабря. Каждый день перед образом будут совершать молебен с акафистом (начало в 18.00). Церковь открыта с 09.00 до 20.00.

Храм в честь великомученика Георгия находится по адресу: Киев, улица 8 Марта, 7.

Источник: Inpress.ua
икона, УПЦ
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