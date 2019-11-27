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Создан сайт о помощи родителям, которые воспитывают детей с нарушениями развития

27.11.2019 / 17:25
Создан сайт о помощи родителям, которые воспитывают детей с нарушениями развития
Фома Источник: Фома
Как рассказали в фонде, на ресурсе будут публиковаться видеоинтервью с международными экспертами в области детского развития, тексты о методах доказанной эффективности, собственный глоссарий

В Интернете начал работу новый ресурс – обнаженныесердца.онлайн, созданный в помощь родителям, воспитывающим детей с нарушениями развития, а также специалистам в этой области.

Новый сайт предназначен для информационной поддержки родителей, педагогов и всех, кто помогает детям с расстройством аутистического спектра (РАС), синдромом Дауна и другими ментальными нарушениями, сообщает «Фома» со ссылкой на портал «Милосердие.ru».

Основная цель ресурса – сделать доступными для русскоязычной аудитории международные современные практики с доказанной эффективностью.

Как рассказали в фонде, на ресурсе будут публиковаться видеоинтервью с международными экспертами в области детского развития, тексты о методах доказанной эффективности, собственный глоссарий.

Также родители и специалисты смогут послушать подкасты «Инклюзия и жизнь», первые выпуски которых посвятят юридическим аспектам воспитания ребенка с ОВЗ и/или инвалидностью, новые эпизоды будут публиковаться раз в неделю.

На сайте будут доступны вебинары и материалы, накопленные за годы работы фонда, в сотрудничестве с ведущими международными организациями в области детского развития, и электронные версии книг, изданных «Обнаженными сердцами». Рубрики будут постоянно пополняться актуальными материалами и темами.

«За 15 лет работы фонд накопил внушительный архив материалов и прикладывает огромные усилия для того, чтобы бесплатно распространять эти знания в разных форматах. Обновленная платформа соберет столь необходимые знания в удобном виде, доступные вне зависимости от географии и других обстоятельств», – пояснили разработчики проекта.

Источник: Inpress.ua
сайт, дети-инвалиды
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