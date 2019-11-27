Создан сайт о помощи родителям, которые воспитывают детей с нарушениями развития

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16:44
В ОБСЕ заявили о нарушениях прав верующих УПЦ в Украине
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12:17
Министр культуры заявил о том, что УПЦ не является «рассадником русского мира»
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09:02
Госдеп США: улучшение отношений с РФ зависит от выполнения ею минских соглашений
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17:09
Раскол между КП и ПЦУ: община Владимирского собора не хочет отдавать храм
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11:46
Британия опубликует отчет по России только после выборов
- 16:44
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16:48
В случае прямых поставок из РФ скидку на газ могут направить на субсидии
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16:17
Технические консультации по газу ЕС-Украина-РФ пройдут в Брюсселе 29 ноября
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15:46
Министр энергетики: цена на газ для населения станет меньше на 7%
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11:16
Международные кредиторы ULF и "Авангарда" инициируют встречу с премьером Украины
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16:15
Минэнерго: потребителям, которые используют много электрики, могут повысить тарифы
- 16:48
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09:23
Жесткое приземление: у турецкого самолета сломалась стойка шасси во время посадки в аэропорту Одессы
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09:18
Освобожденные из плена корабли ВМС зашли в украинский порт
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09:08
На Львовщине в результате пожара в воинской части погиб офицер
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09:21
В Запорожье проведут "апгрейд" 115-летней водонапорной башни
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09:14
Харьковский зоопарк обменял детенышей нильских крокодилов на варанов
- 09:23
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09:12
Меркурий и Солнце устроят необычное шоу - один из 13 раз в столетие
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09:23
Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен
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09:08
Взрыв гранаты в центре Киева: двое погибших и одна ранена
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09:12
В Киеве "скорая" попала в ДТП: двое погибло, 5 пострадавших
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09:08
В центре Киева прошло вече против "формулы Штайнмайера"
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