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Силовики накрыли мощный наркокартель: 19 задержанных и мешки с "товаром"

27.11.2019 / 17:56
Во время спецоперации в шести областях Украины полтысячи правоохранителей выявили большой наркосиндикат. Задержали 19 подозреваемых и изъяли наркотических веществ на 25 миллионов гривень.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции

 По информации полиции, операция проходила во вторник, 26 ноября. Задержаны двое организаторов, один из которых действующий депутат объединенной теробщины и председатель комиссии по вопросам культуры, образования и спорта. Оба - жители Львовской области. Также в руки силовиков попали 17 участников преступной группы.

В целом функционирование наркобизнеса обеспечивали около 50 человек, жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей.

Оперативники установили места нахождения пяти накролабораторий на территории Львовской и Черкасской областей. Их мощности позволяли в промышленных масштабах производить "товар". Кроме того, лидеры наркобизнеса наладили выращивание накросодержащих растений и их закупку у других лиц.

По предварительным подсчетам, только через интернет-магазин было реализовано наркотиков и психотропов почти на 21 млн грн.

Отмечается, что были проведены почти 100 одновременных обысков, во время которых полицейские изъяли более 46 кг наркотиков и 170 литров прекурсоров стоимостью 25 миллионов гривень.

Кроме этого, изъяты 24 тысячи долларов, 1100 евро и 38 600 гривень, более двух десятков банковских карт и мобильных телефонов, оружие и патроны различного калибра, боеприпасы, "черновые" записи с данными о "движении" наркотиков, дилерах, "клиентуре" и должниках, а также 6 автомобилей премиум-класса.

Также сообщается, что ранее во время сбыта наркосырья правоохранители Беларуси арестовали двух участников этой преступной организации.

Источник

наркотики, полиция
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