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В ВОЗ заявили, что вспышки коронавируса продлятся до изобретения вакцины

13.04.2020 / 15:54
Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Об этом сказал специальный представитель гендиректора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает NBC-news.

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Об этом сказал специальный представитель гендиректора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает NBC-news.

По его словам, к тому времени коронавирус будет возвращаться время от времени небольшими вспышками.

"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", - сказал он.

Также Набарро подчеркнул, что странам следует разработать защитный механизм, который позволял бы реагировать на новые случаи эпидемии мгновенно, быстро организовывать изоляцию больных, чтобы остановить распространение инфекции.

Источник 

коронавирус, вакцина, ВОЗ
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