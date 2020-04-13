В ВОЗ заявили, что вспышки коронавируса продлятся до изобретения вакцины

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Об этом сказал специальный представитель гендиректора ВОЗ по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает NBC-news.

По его словам, к тому времени коронавирус будет возвращаться время от времени небольшими вспышками.

"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", - сказал он.

Также Набарро подчеркнул, что странам следует разработать защитный механизм, который позволял бы реагировать на новые случаи эпидемии мгновенно, быстро организовывать изоляцию больных, чтобы остановить распространение инфекции.

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