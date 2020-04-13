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Коронавирус: в мире зафиксировали более 1,7 миллиона случаев заражения

13.04.2020 / 11:51
За все время пандемии коронавируса в мире зарегистрировали 1,7 миллиона случаев инфицирования, из них 404 тысячи человек выздоровели и 108 тысяч умерли.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Лидером по количеству случаев COVID-19 является США. Там болезнь диагностировали у почти 530 тысяч человек.

Также США опередили Италию по количеству смертей. В Штатах умерли 20 500, а в Италии на тысячу меньше.

Кроме того, в Испании зафиксировали 16,6 тысяч летальных случаев, во Франции – 13,8 тысяч, в Великобритании – почти 10 тысяч и 4,3 тысячи смертей в Иране.

В Италии обнаружили 152 тысячи больных, в Испании – 163 тысячи, во Франции – 130 тысяч, в Германии – 125 тысяч, в Великобритании – почти 80 тысяч, в Иране – 70 тысяч, в Турции – 52 тысячи, в Бельгии – 28 тысяч, в Швейцарии – 25 тысяч, в Нидерландах – более 24 тысяч, в Канаде – 23 тысячи и почти 21 тысячы в Бразилии.

За последние сутки больше всего новых заражений диагностировали в США – 30 тысяч. За Штатами следует Великобритания – 5,2 тысячи новых больных. За это же время в Турции подтвердили 5,1 тысячи новых случаев, во Франции, Испании и Италии по 4,7 тысяч новых заражений, в Германии – 3,2 тысячи, в Иране – 1,8 тысячи, в России – 1,6 тысяч.

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статистика, коронавирус, COVID-19
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