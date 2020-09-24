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Белорусская оппозиция после инаугурации Лукашенко планирует бессрочную акцию неповиновения

24.09.2020 / 10:46
Белорусская оппозиция намерена провести бессрочную акцию протеста после инаугурации Александра Лукашенко, который вступил в должность президента республики без анонсирования церемонии.

"Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения", - написал член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко в своем ТГ-канале 23 сентября.

Он также назвал" беспрецедентной ситуацией" инаугурацию Лукашенко, которая прошла "в обстановке тайны и секретности".

"Сегодня мы стали свидетелем беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус?" - отметил Латушко.

Ранее 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске. Церемония заранее не анонсировалась.

Выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Массовые акции протеста против итогов выборов продолжаются в стране уже больше месяца.

Европейский Союз не признаёт Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.

Лукашенко занимает пост президента с 1994 года.

Источник

Беларусь, Лукашенко, протесты
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