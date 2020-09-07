Беларусь-2020: действия силовиков всё жестче, но пока без срыва резьбы

В свою очередь, власть продолжает закручивать гайки, не переходя, однако, неких границ, которые рискованны срывом резьбы. При этом белорусские силовики постоянно находятся в «творческом поиске», нащупывая – как можно подавлять протест, не доходя до крайних степеней жестокости.

«ПЕРЕТРАХИВАНИЯ» СИЛОВИКОВ И ДРУГИЕ МИЛЫЕ ГЛУПОСТИ

В конце недели Александр Григорьевич провел очередную серию «перетрахиваний», но не парламента, как бывало раньше, когда тот по старой памяти еще что-то значил, а в силовых структурах. Произошли перестановки в треугольнике КГБ-Совбез-Комитет государственного контроля. Руководивший КГБ с 2012 года Валерий Вакульчик назначен госсекретарем Совета безопасности. Новым главным гэбистом Беларуси стал Иван Тертель (гэбист по образованию и карьере), ранее возглавлявший Комитет государственного контроля. А куда ушел бывший руководитель Совбеза, 53-летний всего лишь армейский генерал-лейтенант Андрей Равков, пока неизвестно.

При беглом взгляде на эти перестановки можно заметить некоторое усиление выходцев из белорусского гэбэ. При этом Вакульчик, которого Лукашенко при перестановке назвал «очень надежным, преданным государству и народу человеком» ушел с горячей и более весомой должности главы КГБ на рутинную – в Совбез. Наблюдатели также отмечают, что после начала протестов Вакульчик был малозаметен и, возможно, заменен из-за недостаточно решительных действий. Вероятно, новому главе КГБ будет поставлена задача активизироваться.

Отдельная интересная история с Андреем Равковым. Напомню, что «Центр Досье» (журналистская структура, финансируемая Михаилом Ходорковским) две недели назад опубликовал информацию, полученную от «источников, близких к Кремлю», о сценариях развития событий в Беларуси, разрабатываемых в администрации президента РФ…

Согласно жесткому варианту, подразумевается организация военного переворота, при котором Лукашенко отправят под домашний арест. В качестве первого примера, первым лицом такой «хунты» как раз и называли госсекретаря Совбеза РБ, жесткого консерватора Равкова, до начала 2020-го шесть лет руководившего Минобороны. Лукашенко прочитал это, выдержал паузу – и все-таки перестраховался, удалив потенциального конкурента с поста. В прежние времена он бы вообще, скорее всего, обвинил его в госизмене и посадил. Но нынче суверенитет Лукашенко ограничен, и он, видимо, остерегся сажать любимца Москвы.

На следующий день лукашенковский Телеграм-канал «Пул Первого» показал образцы работы местного КГБ, типа «перехват разговора между Варшавой и Берлином», в ходе которого выясняется, что отравление Навального вроде как фальсификация, а президент Беларуси, оказывается, «крепкий орешек» (ну чисто, как говорили у нас в народе, «Брюс Вылез»). Что сказать, если Лукашенко частенько называют «председателем колхоза», то это был образец работы «Колхоза Государственной Безопасности». То есть подделка настолько убогая, что, как подметил член президиума Координационного совета Павел Латушко, ее и фейком назвать неудобно.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРЕЗИДИУМА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

Кстати, несколько интересных событий произошло в конце недели и с ним, и с другими членами президиума Координационного совета. Латушко поехал сначала в Варшаву на конференцию, а потом в Вильнюс, где встретился со Светланой Тихановской. Хорошо и важно – подтверждение политического единения.

Днем позже Тихановская еще провела видеоконференцию со своими подружками по Объединенному штабу Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой. Говоря «подружками», я не иронизирую: разговор именно так и выглядел – общение в стилистике «Ну, как дела, девочки?» Но и это было очень важно, чтобы прекратить разговоры о расколе в оппозиции.

Также в субботу белорусские силовики вывезли из изолятора доверенное лицо Тихановской в Беларуси, еще одного члена президиума КС Ольгу Ковалькову и выдворили ее по ту сторону польской границы. До Варшавы она добиралась на проходившем мимо автобусе.

А уже в понедельник пришло сообщение о задержании Марии Колесниковой. На свободе и в Беларуси остались только два члена президиума КС – юрист Максим Знак и писательница Светлана Алексиевич. Любопытный вопрос – пустят ли в страну Латушко? Похоже, пора кооптировать в президиум новых членов. А в нынешней ситуации – это еще та должность.

ВОСКРЕСНЫЙ МАРШ – ДЕЙСТВИЯ СИЛОВИКОВ ВСЕ ЖЕСТЧЕ

За четыре недели протеста и к четвертому большому воскресному маршу уже сложился своеобразный канон. В субботу в течение дня – женские марши, прежде всего по Минску. В воскресенье с 14:00 – большой марш в столице, а также по всей стране (со своим именем собственным, 6 сентября это был «Марш единства»). Участники марша в Минске собираются где-то на центральных площадях и проспектах. В случае их перекрытия – по принципу сообщающихся сосудов – переходят на другие улицы, площади, скверы. Ну и напоследок большая группа протестующих идет по проспекту Победителей к Дворцу Независимости к резиденции Лукашенко, что само по себе сильно портит ему нервы.

Особенностью именно этого марша было то, что он – первый сентябрьский. И студенты, проявляющие большую активность с самого 1 сентября, стали отдельной большой силой протеста, подавляемой властью. При этом с каждым последующим маршем силовики усиливают жесткость своих действий. Вот и в этот раз – центральные площади и проспекты были перекрыты больше прежнего. А задержания начались раньше и были более массовыми.

Но самое большое «ноу-хау» ждало участников по окончании марша, когда все расходились домой. Людей, шедших уже не такими массовыми группами, вновь начали задерживать в больших количествах. Однако, новизна не в этом. В значительном количестве появились люди в гражданской одежде, в балаклавах и с дубинками. Появилась серия видео со сценами хладнокровного, жестокого избиения протестующих, причем без задерживания… На некоторых записях даже можно было расслышать рассуждения: «Это как в Украине. Титушки». Но позже пошли уточнения, что избивающие каратели кричат хорошо поставленным омоновско-спецназовским голосом: «Лежать! Руки за спину!» Так что, скорее всего, это те, кого раньше называли «тихарями». Только раньше «тихари» с большей или меньшей степенью грубости задерживали участников протестов. Теперь же начали еще и избивать с применением подручных средств. Нужно также добавить, что местами задержания проходили почти с прежней – как 9-11 августа – жестокостью. В Минске после «жесткача» на улице Чеботарева, как минимум, одного человека вывозили на носилках в медавтомобиле (и на этом спасибо, а не три дня без медпомощи, как было вначале).

Градус жестокости повысился и в регионах. Более всего – в Гродно, которому, кажется, мстят за прежние вольности, мирные договоренности митингующих с администрацией. «Тащили за волосы и по земле, били, догоняли, кто-то распылил слезоточивый газ», – рассказывает свидетельница о тамошних задержаниях.

Вроде бы, можно уже было привыкнуть к подобным описаниям, видео и фото. Однако показательная жестокость лукашенковских карателей каждый раз поражает наново. Казалось бы, в стране, о которой снят художественный фильм «Иди и смотри», не может быть таких художественных приемов, как таскание по земле за волосы. Но нет же – есть и продолжаются. Они идут, а мы смотрим…

КАРАТЕЛЬНАЯ И МЕДИАОБСЛУГА. ИХ НУЖНО ЗНАТЬ В ЛИЦО

Большое внимание привлекли также инциденты с разбиванием витрин, стекол. В этом случае силовики, опять же без опознавательных знаков, вторглись в кафе, чтобы вытащить прятавшихся в нем протестующих. И вновь жестоко избивали оппозиционеров. Но был в этой истории и другой сюжет. Вспомнилось, как пресс-секретарь президента РФ определял условия, при которых Кремль введет в Беларусь уже подготовленный контингент силовиков – сожженные машины, разбитые витрины. Уже тогда все заговорили, как легко при желании спровоцировать выполнение этих условий. Ну а появление на улицах Минска анонимных беспредельщиков в балаклавах и с дубинками это только подтверждает. Достаточно вместо «Лежать! Руки за спину!» кричать «Слава Украине», а потом разгромить несколько магазинов, сжечь пару авто. И повод для вторжения готов.

…В этот раз обошлось без традиционного фото белорусского «Крепкого орешка» с автоматом. Брюс как Вылез, так и залез. Но вместо этого далекобойной фотоаппаратурой была заснята интересная группка, наблюдающая за протестующими на проспекте Победителей. Слева – Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь президента, ведущая Телеграм-канала «Пул Первого». Говорят именно она виновата в том, что Лукашенко совсем утратил контакт с реальностью, но это, увы, частый результат работы медиа-обслуги с пониженной социальной ответственностью. А вот крайний справа – еще более интересный персонаж. Отставной командир «эскадрона смерти» Дмитрий Павличенко. Считается, что именно он руководил уничтожением политических противников Лукашенко в 1999-2000 годах. За это в 2004 году он был включен в «Черный список» ЕС. И тогда же, чтобы не было так обидно, Павличенко получил от РПЦ орден Святого равноапостольного князя Владимира (за строительство церкви на территории подконтрольной части). Теперь же, с самого начала протестов равнокарательный командир вновь замечен на своем любимом рабочем месте.

Так что противостояние президент-ОМОНа против Беларуси продолжается и затягивается.

Олег Кудрин, Рига

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