COVID-19: почему больных становится больше не только в Украине, но и во Франции, Германии, Польше...

И такое уже далеко не первый день. Из-за этого за последние недели Украина подскочила сразу на 10 позиций в рейтинге стран с наибольшей заболеваемостью. Если в начале июня мы были на 35-й позиции среди 215 стран и регионов, где выявили инфекцию, то уже сейчас - на 24-й ... С чем это связано? С одной стороны, эту ситуацию в Минздраве объясняют низким уровнем ответственности граждан, которые перестали соблюдать дистанцию, устали от ношения масок, не так тщательно дезинфицируют руки и т.п. Но и в адрес министерства и других ответственных органов раздается немало критики - поскольку выиграв время в эпидемии, эффективных мер по ее сдерживанию и подготовке к следующей волне в Украине так и не провели... Об этом свидетельствует все больше сообщений в СМИ. И о том, что в больницах первой волны заполнено большинство мест, а больницы второй волны еще не развернули, и в некоторых регионах не хватает кислорода для госпитализированных, пишет «Левый берег», и тяжелым пациентам отказывают в госпитализации, отмечает «Цензор.Нет».

О том, что значительная часть денег из «ковидного фонда» выделена на строительство дорог, нечего и говорить. При этом, по словам министра финансов Сергея Марченко, на 1 сентября текущего года на здравоохранение из 16,3 млрд грн выделенных средств использовано лишь 583 млн грн...

Но. С другой стороны, мы видим, что в благополучных странах Европы, где не было и нет такого беспорядка в подготовке к сдерживанию ковида, заболеваемость тоже растет быстрыми темпами. Так в чем проблема?

Во Франции тоже антирекорд, в Германии и Польше - опять неспокойно

В Европе заболеваемость COVID-19 вернулась к уровню, который наблюдался в марте, когда вспышка коронавируса заходила в пик, заявила в начале сентября директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC) Андреа Аммон. По ее словам, нынешний рост количества подтвержденных случаев частично связан с ростом тестирования. Правда, теперь после снятия жестких ограничений, новые случаи в основном связаны с молодежью, в то время как в марте и апреле болели в основном пожилые люди.

4 сентября в Франции вообще был установлен антирекорд по заболеваемости за сутки - 8975 человек. Сейчас в общемировой статистике заболеваемости Франция находится на 14 позиции, а в европейской - на 4 после России, Испании и Великобритании (Украина - же 7 в Европе). Комментируя рост заболеваемости, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возвращения в стране строгого карантина, хоть добавил, что будет делать все возможное, чтобы избежать этого.

Правда, следует отметить, что во Франции значительно выросли объемы тестирования - до полумиллиона в неделю. За все время там проведено 8,5 миллионов тестов (их, как пишет ain.ua, делают всем желающим - бесплатно и без направлений). В то время как в Украине - 1,7 миллиона (сейчас это 20 тысяч тестов в сутки). Объем тестирования на миллион населения в Украине все еще остается один из самых низких в Европе - 39 место. После нас в конце списка только Лихтенштейн (23) и Албания (22).

В Германии, которая была одной из «образцовых» стран в сдерживании COVID-19, статистика заболеваемости тоже ползет вверх. 7 сентября там обнаружено больше всего новых случаев с апреля – 1898, пишет Bloomberg (хотя наибольший показатель суточной заболеваемости за все время там составил более 7 тысяч случаев). Из-за всплеска заболеваемости в стране вводят масочный режим и штраф за отсутствие маски в размере 50 евро. Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что в ближайшие месяцы ситуация станет еще сложнее, чем летом, но пообещала, что правительство сделает все, чтобы защитить от пандемии детей и сохранить рабочие места.

В Польше, где еще в июне заболеваемость держалась на уровне 300 случаев в сутки, теперь тоже обострение - 5 сентября было зафиксировано почти 700 новых случаев. Поэтому в Минздраве страны представили осенью стратегию противодействия COVID-19, предусматривающую переход от общенациональных к региональным методам. В частности, планируется расширить сеть мест для тестирования на COVID-19, создать три уровня госпиталей для инфицированных, ввести в действие электронную систему информирования о возможном заражении, усилить защиту групп риска и т.д.

Этап наращивания коллективного иммунитета неизбежен

Поскольку пандемия не утихает и в других, лучше подготовленных к сопротивлению инфекции странах, возникает вопрос - может, дело не столько в готовности медицинской системы и ответственности населения, сколько в природе вируса? С этим вопросом Укринформ обратился к специалистам.

Иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П.Л. Шупика Федор Лапий с этим не согласен, говорит, что на природу вируса, вряд ли нужно здесь ссылаться. «В других государствах, как и в Украине, тоже заметна усталость населения от соблюдения правил инфекционного контроля. Неделю назад в Германии вышло много манифестантов против COVID-ограничений, поэтому и не приходится говорить, что ситуация в Европе намного лучше. Активные путешествия, восстановление занятий в школах по всему миру и тому подобное - это все отразится на росте заболеваемости. Ни один вирус не остановится до тех пор, пока мы не сформируем коллективного иммунитета. Это вопрос времени, главное - избежать при этом перегрузки системы оказания помощи», - говорит Федор Лапий.

Заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко тоже убеждена, что рост заболеваемости за любой новый вирус - это общая биологическая закономерность, пока у человечества не сформируется коллективный иммунитет.

«Пока мы живем в обществе, заболеваемость продолжит расти. Это естественный процесс, который мы не можем остановить. Мало кому в современных условиях удается жить обособленно и ни с кем не общаться. Нет пути обретения иммунитета, кроме двух - переболеть или вакцинироваться. Чем быстрее большинство населения переболеет (а это 50-70%), тем меньше шансов заразиться будет у другой группы, которая еще не болела», - отмечает Мироненко.

Она добавляет, что ковид действительно помолодел, сейчас больше инфицируется именно молодых людей, ведущих активный образ жизни. Это не плохо, потому что люди в абсолютном большинстве случаев выздоравливают и приобретают иммунитет. «Не пускать детей в школу - не лучший способ уберечься. По данным ВОЗ, дети составляют 29% населения планеты. У детей эта болезнь регистрируется от 1% до 3%. Значит ли это, что дети меньше чувствительны? Нет. Просто дети легче переносят болезнь и не попадают в статистику. Но дети своим иммунитетом смогут защитить тех, кому сейчас несвоевременно болеть - людей с хроническими болезнями и пожилых. Поэтому, по моему мнению, надо разработать рекомендации для семей, где есть ребенок, посещающий сад или школу, а также пожилые люди. Это не значит, что бабушкам и дедушкам не надо видеться с внуками. Просто надо к ним относиться как к потенциальному источнику болезни и соблюдать основные правила - мыть руки, носить маски, сохранять дистанцию ​​за возможности», - говорит вирусолог.

Итак, больше всего усилий следует направлять на то, чтобы максимально предотвратить смертельные случаи, а это значит - иметь достаточно мест для оказания помощи тяжелобольным и защищать группу риска.

Юлия Горбань, Киев

Источник