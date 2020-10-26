Италия вводит жесткий карантин из-за второй волны COVID-19

Об этом сообщает Ansa.

Так, глава правительства Италии Джузеппе Конте в эту субботу проводил встречу с главами регионов для согласования новых мер, которые вступят в силу 26 октября и будут действовать до 24 ноября.

Согласно принятому решению, рестораны, бары, кафе-мороженое и кондитерские должны будут закрываться в 18 часов в будни. По воскресеньям и в праздничные дни они будут закрыты полностью.

Питание на вынос разрешено осуществлять до полуночи, с запретом употребления на месте или поблизости.

Также останавливается работа кинотеатров, театров, казино, спортзалов, бассейнов, спа-салонов.

Кроме того, выдана рекомендация не ездить в соседние муниципалитеты на общественном или частном транспорте, за исключением подтвержденной необходимости потребности в работе, учебе, по состоянию здоровья.

Новые меры вступают в силу несмотря на протесты против введения комендантского часа в ряде регионов Италии: ранее на этой неделе регионы Кампания, Лацио и Ломбардия объявили о введении ночного комендантского часа. На следующей неделе такие же ограничения планируют ввести Пьемонт и Сицилия.

Как известно, двое последних суток подряд в этой стране фиксируют новые «коронавирусные» рекорды - более чем 19 000 новых случаев заражения. Всего в Италии с начала пандемии выявлено уже более 0,5 миллиона случаев коронавируса.

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