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В Испании снова ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса

26.10.2020 / 16:15
Правительство Испании ввело чрезвычайное положение во второй раз в течение года. Это позволит местным властям вводить необходимые карантинные ограничения для предупреждения распространения пандемии коронавируса в стране.

Об этом сообщает RTVE.

В настоящее время чрезвычайное положение введено на 15 дней и в дальнейшем оно должно продлится. Как отмечается, в правительстве планируют удерживать его до апреля 2021 года.

Документ не содержит большого количества ограничений на общенациональном уровне.

Главной его задачей является легализация разных мероприятий со стороны местных властей в регионах, которые по закону имеют право самостоятельно вводить необходимые ограничения, исходя из эпидемиологической ситуации на местах.

В течение этой недели местные власти нескольких регионов Испании просили правительство ввести чрезвычайное положение, решение, которое требует одобрения центрального правительства.

Решение о введении чрезвычайного положения, в частности, позволяет местным властям устанавливать комендантский час в ночное время - с 23-00 до 6:00.

Как сообщалось, в мире COVID-19 заболели уже 42 952 534 человека. Погибли от коронавируса 1 154 964 больных. В то же время выздоровели 31 674 764 человека.

Источник

коронавирус, Испания
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