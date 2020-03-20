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В Испании от вируса за сутки умерло более 200 человек, число зараженных увеличилось на четверть

20.03.2020 / 11:46
В Испании на четвертый день жестких карантинных мер количество зараженных коронавирусом увеличилась на 3431 - это на 25% больше, чем было зафиксировано за прошедшие сутки.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, такие данные 19 марта огласил Фернандо Симон, директор координационного центра по чрезвычайным ситуациям Министерства здравоохранения.

Количество больных COVID-19 в целом достигло 17147 человек. 939 остаются в реанимации.

Число погибших возросло до 767 - то есть за прошедшие сутки умерло 209 человек. Больше всего пострадал от вируса Мадрид: там 6777 зараженных и 498 умерших.

Количество тех, кто выздоровел, составило 1107 человек - то есть за сутки излечились 26 человек.

Испания занимает четвертое место по количеству смертных случаев в мире после Китая, Италии и Ирана.

Напомним, накануне Германия ввела внутренний пограничный контроль на границах с Италией, Испанией, Францией, Люксембургом, Данией и Швейцарией в авиационном и водном сообщении.

Источник 

коронавирус, Испания
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