В Италии от коронавируса умерли еще 427 человек

Об этом сообщает 19 марта ANSA.

По словам главы департамента гражданской обороны Анджело Борелли, количество летальных случаев в стране выросло до 3405 человек. Также на 4 480 человек увеличилось число зараженных коронавирусом в стране. Общее количество инфицированных COVID-19 в Италии достигло 41 035 человек.

Борелли добавил, что сегодня 2 498 пациентов были госпитализированы в реанимацию, это на 241 больше, чем вчера. Из них чуть больше тысячи находятся в Ломбардии - эпицентре вспышки коронавируса в Италии.

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