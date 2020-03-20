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В Италии от коронавируса умерли еще 427 человек

20.03.2020 / 17:18
За сутки в Италии от коронавируса скончались 427 человек.

Об этом сообщает 19 марта ANSA.

По словам главы департамента гражданской обороны Анджело Борелли, количество летальных случаев в стране выросло до 3405 человек. Также на 4 480 человек увеличилось число зараженных коронавирусом в стране. Общее количество инфицированных COVID-19 в Италии достигло 41 035 человек.

Борелли добавил, что сегодня 2 498 пациентов были госпитализированы в реанимацию, это на 241 больше, чем вчера. Из них чуть больше тысячи находятся в Ломбардии - эпицентре вспышки коронавируса в Италии.

Источник

коронавирус, Италия
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