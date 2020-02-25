У прибывающих из Италии в "Борисполь" и "Киев" пассажиров будут измерять температуру

Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

"Нами принято решение, и сегодня с 20:00 часов все прямые рейсы… все пассажиры, которые прилетают на въезд в Украину, будут проходить температурную проверку… Я подчеркиваю, это аэропорты "Борисполь" и "Жуляны". Из других аэропортов ни одни регулярные рейсы не выполняются", - сказал он на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавируса в Киеве в понедельник, 24 февраля.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 24 февраля, медики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Ранее в воскресенье поступали данные о примерно 130 заболевших и двух скончавшихся пациентах.

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