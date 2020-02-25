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Генконсульство Украины в Милане прекращает прием граждан и выдачу документов

25.02.2020 / 18:09
Генеральное консульство Украины в Милане с 25 февраля приостанавливает прием граждан и выдачу документов в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCov в Италии.

"Учитывая активное распространение на территории Ломбардии коронавируса 2019-nCov, согласно распоряжению президента Ломбардии А.Фонтаны и министра здравоохранения Италии Р.Сперанца о введении превентивных мер, в т.ч. "Прекращение работы офисов по приему граждан, за исключением предоставления первоочередных услуг" Генеральное консульство Украины в Милане, по согласованию с Министерством иностранных дел Украины, с 25 февраля 2020 года приостанавливает прием граждан и выдачу документов", - сообщила пресс-служба консульства в социальной сети Facebook.

Отмечается, что прием граждан будет возобновлен после получения соответствующих рекомендаций от региональных органов власти Ломбардии.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций граждане Украины могут обращаться на горячую линию консульства +39 348 725 4038 или на электронную почту gc_itm@mfa.gov.ua

Источник

коронавирус, Италия, Генконсульство, Милан
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