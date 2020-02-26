Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались эвакуироваться

Об этом сообщает Максим Коваленко, департамент консульской службы МИД, для Громадського радио.

По словам Коваленко, 24 гражданина Украины, из которых двое находятся в больнице, не намерены возвращаться в Украину. Еще с одним украинские дипломаты пытаются установить контакт. "Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание", – говорит Коваленко.

Он добавил, что посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение экипажа лайнера может измениться. Вопрос возвращения в Украину будет решаться непосредственно гражданами и владельцем судна.

Напомним, 5 февраля произошла вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) у берегов Японии на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.

На судне находились 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа.

Специалисты обнаружили на круизном лайнере 135 человек, заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV, из них двое – граждане Украины.

19 февраля первые пассажиры высадились с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у Иокогамы, Япония, после 14 дней карантина.

По состоянию на 20 февраля вследствие заболевания скончались два пассажира лайнера.

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