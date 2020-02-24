РФ забрала с лайнера Diamond Princess зараженных коронавирусом россиян

Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в комментарии журналистам, сообщает Интерфакс

Прямая речь: "В Российскую Федерацию возвратились 8 россиян, из которых у троих в период нахождения на лайнере был выявлен новый коронавирус, остальные российские граждане отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС".

"Вернувшиеся в Россию соотечественники чувствуют себя хорошо. У лиц с выявленной по результатам лабораторных анализов новой коронавирусной инфекцией заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает".

"Все эвакуированные российские граждане (а также лица, осуществляющие эвакуацию) в течение 14 дней будут находиться в карантине под медицинским наблюдением в городе Казани в специализированном учреждении, где созданы все условия для комфортного нахождения. В ходе карантина будет проведена диагностика на наличие нового коронавируса".

Напомним: 5 февраля стало известно вспышке нового коронавируса (Covid-19) на круизном лайнере Diamond Princess с 3700 людьми из 56 стран.

На борту находятся 25 граждан Украины, все они являются членами экипажа. Подхватили коронавирус двое украинцев.

19 февраля первые пассажиры высадились с охваченного коронавирусом круизного лайнера Diamond Princess, пришвартованного у Иокогамы, Япония, после 14 дней карантина.

По состоянию на 20 февраля вследствие заболевания скончались два пассажира лайнера.

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