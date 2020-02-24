В Китае заявили, что инкубационный период коронавируса может быть 27 дней

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сайт провинции и сообщение ученых

Власти провинции, которая является эпицентром коронавируса, заявили в субботу, 22 февраля, что у 70-летнего жителя симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения.

Мужчина по фамилии Цзян 24 января вернулся обратно в Шэньнунцзя, на северо-западе Хубэй, из восточной части Эчжоу, где он был в тесном контакте со своей инфицированной сестрой.

20 февраля у него поднялась температура, и через день у него был положительный результат на коронавирус.

Отмечается, что более длительный инкубационный период может осложнить сдерживание распространения вируса.

Китайские ученые также сообщили, что 20-летняя китаянка из Уханя, у которой до сих пор не появилось признаков заболевания, заразила коронавирусом 5 своих родственников в Аньяне, что за 400 миль (675 км) от города.

Согласно докладу д-ра Мейюна Вана из Народной больницы университета Чжэнчжоу, 10 января женщина отправилась из Уханя в Аньян и посетила нескольких родственников. Когда они начали болеть, врачи изолировали женщину и проверили ее на коронавирус. Первоначально у молодой женщины был отрицательный результат на вирус, но контрольный тест был положительным.

У всех пяти ее родственников развилась пневмония Covid-19, но по состоянию на 11 февраля у молодой женщины по-прежнему не было никаких симптомов.

Напомним: в декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.

По последним данным, всего за время распространения вируса заболел 77661 человек. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76290. Успешно вылечились 20858 человек. В то же время зафиксировано 2360 летальных случаев.

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