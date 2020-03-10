Италия вводит карантин по всей стране



Об этом в телевизионном обращении заявил глава правительства Италии Джузеппе Конте, передает BBC.

«Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что гражданам будет разрешено выезжать только на работу и по крайней семейной необходимости», - говорится в сообщении.

Глава правительства добавил, что меры, которые вводятся со вторника, направлены на защиту наиболее уязвимых членов общества.

Отмечается, что от коронавируса в Италии скончались уже 463 человека.

Напомним, 8 марта правительство Италии ввело строгие ограничения по территории Ломбардии (регион, состоящая из 12 провинций) и еще 11 провинций на севере страны.

На этой территории закрыты школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты. Этот карантин был введен по крайней мере до 3 апреля.

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