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Кокаин как защита от COVID-19: ВОЗ рассказала о мифах вокруг нового коронавируса

10.03.2020 / 16:47
Мифы и ложные представления о новом коронавирусе. Всемирная организация здравоохранения публикует официальную информацию о заболевании COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт ВОЗ

МИФ: детская моча является средством профилактики COVID-19.

ФАКТ: детская моча НЕ ЯВЛЯЕТСЯ средством профилактики COVID-19.

Моча не убивает вирусы или бактерии. Моча действительно может в небольших количествах содержать вирусный или бактериальный материал. Мытье рук или протирание поверхностей детской мочой не защитит от нового коронавируса (2019-nCoV). Необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их водой с мылом. Для обработки поверхностей используйте обычные бытовые дезинфицирующие средства.

МИФ: прием кокаина помогает защититься от COVID-19.

ФАКТ: прием кокаина НЕ ПОМОЖЕТ защититься от заражения новым коронавирусом.

Кокаин – стимулирующий наркотик, вызывающий привыкание. Его прием вызывает опасные побочные эффекты и вредит здоровью.

МИФ: новый коронавирус может разноситься по воздуху на большие расстояния

ФАКТ: коронавирусы НЕ МОГУТ разноситься по воздуху на большие расстояния

Новый коронавирус (2019-nCoV) – респираторный вирус, главным образом передающийся воздушно-капельным путем, т.е. через вдыхание капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, капель слюны или выделений из носа. Ввиду большой массы эти капли не могут преодолевать большие расстояния по воздуху. Заражение может также произойти в результате прикосновения к глазам, рту или носу после контакта руками с инфицированной поверхностью. Для профилактики заражения следует регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом.

Напомним: неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.

3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

Источник

коронавирус, ВОЗ
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