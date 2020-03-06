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ВОЗ: коронавирус угрожает каждой стране

06.03.2020 / 17:16
Эпидемия коронавируса COVID-19 представляет угрозу для каждой страны. Об этом 5 марта во время брифинга заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, ВОЗ всерьез обеспокоена недостаточной подготовкой некоторых стран к возможным случаям заражения.

"Эта эпидемия COVID-19 представляет угрозу для каждой страны, богатой и бедной", - заявил Гебреисус.ВОЗ: коронавирус угрожает каждой стране

Глава ВОЗ отметил, что в некоторых странах действия властей не соответствуют уровню угрозы, с которой столкнулся мир.

Так, Организация опубликовала пошаговые указания для стран по разработке национальных планов действий. По словам Гебреисуса, рекомендации подкреплены подробными техническими советами.

"Мы призываем все страны ускорить выполнение этих планов и готовы помогать им для достижения этой цели", - добавил глава ВОЗ.

Источник

коронавирус, ВОЗ
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