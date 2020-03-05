Войти | Зарегистрироваться
17:32

четверг,
05 марта
Онлайн
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
Жизнь
Коварный вирус: грозит ли украинцам эпидемия гриппа
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

О первых случаях выявления COVID-19 заявили в пяти странах

05.03.2020 / 17:18
О первых случаях выявления вируса заявили в Лихтенштейне, Чили, Аргентине, Украине, Гибралтаре.

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Жертвами коронавируса во всем мире стали 3198 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 93 тысяч.

В Италии за сутки обнаружили 466 новых больных, 27 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 2502 человек.

В Испании подтверждены 45 новых случаев инфицирования.

В Иране заявили о 835 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В Японии зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 5328 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о "критический момент" в битве за сдерживание коронавируса.

Напомним: неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.

3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

Источник 

коронавирус, заражение, Китай
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.