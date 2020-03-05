О первых случаях выявления COVID-19 заявили в пяти странах

Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса

Жертвами коронавируса во всем мире стали 3198 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 93 тысяч.

В Италии за сутки обнаружили 466 новых больных, 27 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 2502 человек.

В Испании подтверждены 45 новых случаев инфицирования.

В Иране заявили о 835 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В Японии зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом.

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 5328 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о "критический момент" в битве за сдерживание коронавируса.

Напомним: неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе.

3 марта в Украине сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии в конце февраля.

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