ВОЗ: смертность от коронавируса выше, чем от сезонного гриппа

Об этом Гебрейесус написал на своей странице в Twitter.

«На глобальном уровне около 3,4% заболевших Covid-19 умерли. Для сравнения: в результате сезонного гриппа преимущественно умирает менее 1% инфицированных», - заявил глава ВОЗ.

Кроме этого, он подчеркнул, что сейчас вакцины или специальных лекарств против коронавируса нет. Однако, по его словам, на сегодняшний день разрабатывается более 20 вакцин.

Напомним, по последним данным, число людей, зараженных коронавирусом, в мире на сегодняшний день составляет 90 937 человек. От недуга умерли 3 117 человек. Выздоровели после заболевания по всему миру - 48 017 человек.

По информации Минздрава, в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавируса Covid-19 - в Черновцах.

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