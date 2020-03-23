Врачи "скорой" будут делать экспресс-тесты на коронавирус

Об этом сообщает Минздрав Украины

В Минздраве напомнили, что в воскресенье в Украину самолетом прибывает партия тестов для определения коронавирусной болезни. Доставляются оба вида тестов: тесты для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики.

Дословно: "Подчеркиваем, что экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для "санитарной сортировки", то есть в случае, если работник экстренной помощи прибывает к человеку, у которого повышенная температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь, медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус.

Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры.

Отметим, что в случае, когда негативны оба теста – и на грипп, и экспресс-тест на коронавирус, - то в условиях общенационального карантина человек все равно должен соблюдать режим самоизоляции следующие 14 дней".

В Минздраве добавили, что в регионах ежедневно лаборатории уже проводят тесты ПЦР. Дополнительно на этой неделе в Украине появятся еще 11 аппаратов для ПЦР-диагностики.

Напомним: 20 марта из Украины в Китай вылетел военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет отправился за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19, на следующей неделе полетит еще один самолет.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает еще 10 млн тестов из Китая.

Украинский борт доставит из Китая экспресс-тесты, маски, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства для преодоления коронавируса. Предварительно самолет прибудет в Украину в ночь с воскресенья на понедельник.

20 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти столицы обеспечили семейных врачей и службу неотложной помощи быстрыми тестами на коронавирус, которые можно будет оперативно делать на дому.

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