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В УПЦ издали циркуляр по противодействию Церкви пандемии коронавируса

23.03.2020 / 15:55
В УПЦ издали циркуляр по противодействию Церкви пандемии коронавируса
Фото из открытых источников Источник: Центр информации УПЦ
Распространять маски будут православные волонтеры

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил участвовать епархиям УПЦ в мероприятиях по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказано в циркулярном письме, которые было озвучено сегодня в Киево-Печерской лавре на собрании викарных епископов, наместников и игумений монастырей Киевской епархии. Возглавил собрание управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Чрезвычайно важным является предоставление материальной помощи расположенным в пределах вверенной Вам епархии медицинским учреждениям, в которых уже принимают или готовятся к приему больных на коронавирус», - говорится в сообщении.

Приоритетным направлением участия епархий в противоэпидемических мероприятиях является «приобретение и бесплатное распространение медицинских масок».

Также сообщается, что «в тех епархиях, где есть производственные возможности, необходимо организовать пошив медицинских масок».

Распространять маски будут православные волонтеры.

«Для распространения медицинских масок, особенно среди пожилых людей, а также для доставки других предметов первой необходимости считается целесообразным поощрять волонтеров из числа активных прихожан младшего возраста. Организацию такого волонтерского движения положить на епархиальные молодежные отделы и отделы социального служения», - подчеркнули в УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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