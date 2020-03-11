Войти | Зарегистрироваться
11:02

среда,
11 марта
Онлайн
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
Жизнь
Названы популярные сочетания продуктов, которые на самом деле вредны
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Общество

ВОЗ: на выздоровление от последствий Covid 19 могут уйти недели и месяцы

11.03.2020 / 10:49
Для полного выздоровления от болезни, вызванной новым коронавирусом, может потребоваться несколько недель, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Об этом заявил доктор Майк Райан, исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям со здоровьем при Всемирной организации здравоохранения, пишет CNN

Прямая речь представителя ВОЗ: "Для выздоровления от этого заболевания нужно где-то до шести недель. Людям, которые страдают очень тяжелой болезнью, могут потребоваться месяцы, чтобы восстановиться после болезни".

Райан добавил, что выздоровлением часто считают случай, когда пациент больше не проявляет симптомов и имеет два последовательных отрицательных теста на вирус с разницей минимум в день, но некоторые страны могут определять "выздоровление" по-разному.

На сегодняшний день не существует конкретных лекарства от болезни, порожденной Covid 2019, но инфицированные могут выздороветь при должном уходе для облегчения и лечения симптомов.

Те, кто имеет тяжелые заболевания, должны получать оптимизированную поддерживающую заботу, в соответствии с подходами ВОЗ.

Напомним, председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 9 марта заявил, что угроза пандемии коронавируса Covid-19 "очень реальная" после того, как его обнаружили во многих странах.

Новый коронавирус стали обнаруживать в декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) и назвали его Covid 2019.

По последним данным, на 10 марта в мире заразились новым коронавирусом 114 457 человек. Из них 80 756 человек – на материковой части Китая, 9 172 человека – в Италии, 7513 – в Южной Корее, 7161 – в Иране, 1 412 – во Франции, 1 231 – в Испании, 1 224 – в Германии, 754 – в США, 530 – в Японии, 374 – в Щвейцарии, 321 – в Нидерландах, 321 – в Великобритании. В России обнаружили 20 случаев, в Украине – 1.

Умерли от болезни, порожденной этим вирусом, 4 026 человек. Из них, в частности, 3 024 случая смерти – в провинции Хубэй, 463 – в Италии, 237 – в Иране, 54 – в Южной Кореи, по 30 смертей – во Франции и Испании, 22 умерших – в американском штате Вашингтон.
Выздоровели уже 64 032 зараженных вирусом Covid 2019, из них 47 741 – в китайской провинции Хубэй.

Италия 9 марта расширила уже на всю страну меры борьбы с коронавирусом, которые предусматривают запрет публичных собраний. Румыния с 9 марта по 23 марта запретила рейсы в Италию из-за вспышки коронавируса. Молдова с 10 марта запретила въезд иностранцев, прилетающих из стран, где зафиксированы случаи коронавируса Covid-19.

Источник 

выздоровление, ВОЗ, короновирус
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
11 марта
10 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.