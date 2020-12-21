В США расследуют случаи аллергии на вакцину Pfizer от коронавируса

Об этом сообщил директор Центра оценки и исследования биопрепаратов FDA Питер Маркс, которого цитирует Голос Америки

По его словам, про аллергические реакции сообщили в более чем одном штате, включая Аляску.

Маркс отметил, что в FDA не имеют уверенности, что именно вызывает аллергию. Он допустил, что вещество под названием полиэтилен гликоль, которое производят Pfizer и BioNTech и которое присутствует в вакцинах, "может быть причиной".

Сообщается, что реакция, которая наблюдалась у нескольких людей, может быть более распространенной, чем считалось ранее.

Прямая речь: "Мы тесно сотрудничаем с Центрами по контролю и профилактике заболеваний, и мы также тесно сотрудничаем с коллегами из Великобритании, которые сообщили про аллергическую реакцию. Я думаю, что мы будем рассматривать все доступные данные по каждой из этих реакций, чтобы определить точно, что произошло. Мы постараемся понять, какой из компонентов вакцины мог спровоцировать их возникновение".

The Washington Post сообщает, что Управление отметило – вакцина должна использоваться и в дальнейшем. Издание отмечает случай в штате Аляска, где у медработницы, которая получила вакцину, возникла острая реакция; и случай с другим медработником в штате Аляска, у которого реакция была менее острой.

Издание отмечает, что три случая анафилаксии (2 в Великобритании и 1 в США) острой аллергической реакции, которая может быть быстро преодолена медикаментами – могут стать осложнением для власти, "стремящейся добиться восприятия вакцины общественностью".

При этом Управление акцентирует внимание на уже существующем требовании, что медучреждения, которые делают прививки, должны быть готовы немедленно оказать помощь человеку в случае острой аллергической реакции на вакцину.

Также ведомство заявляет, что американцы с аллергиями не находятся в группе риска. И только люди, в истории болезни которых имеются острые аллергические реакции на другие вакцины, или на ингредиенты этой конкретной вакцины, должны избегать прививки.

Справка: Анафилаксия является аллергической реакцией, которая достигает пика в течение нескольких минут и характеризуется нарушением дыхания, падением артериального давления и может привести к анафилактическому шоку и смерти.

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