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В Израиле рассматривают запрет на авиасообщение со всеми странами

21.12.2020 / 14:22
Правительство Израиля рассматривает запрет приема всех международных авиарейсов. Все из-за появления нового типа коронавируса.

Об этом сообщает Times of Israel.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что следует закрыть допуск для всех международных рейсов. В то же время, в правительстве министры не согласны с таким шагом, не считая его необходимым. Многие выступают за вариант с запретом рейсов из Британии, Дании и Южной Африки.

Кроме этого, уже утверждено требование о двухнедельном гостиничном карантине для возвращающихся из Британии, Дании и Южной Африки.

Напомним, 19 декабря Израиль внес все страны мира в "красный" список. Возвращающиеся в Израиль с сегодня должны пройти двухнедельний карантин. Сократить его можна до 10 дней за счет отрицательного теста на коронавирус сразу по приезду и через девять дней карантина.

Кроме этого, в Израиле началась вакцинация от коронавируса. В субботу первым израильтянином, привитым от COVID, стал Биньямин Нетаньяху. В воскресенье привился президент Реувен Ривлин.

Источник

коронавирус, Израиль
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