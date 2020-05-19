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На Святой Земле православные молились о здравии медработников, которые лечат больных коронавирусом

19.05.2020 / 17:23
На Святой Земле православные молились о здравии медработников, которые лечат больных коронавирусом
svyatsy.org Источник: patriarchia.ru
Молебен возглавил ключарь подворья протоиерей Игорь Пчелинцев

В Израиле на подворье Русской духовной миссии в честь святой Тавифы в Яффе был отслужен благодарственный молебен о здравии врачей, медработников и волонтеров, работающих с коронавирусной инфекцией.

Богослужение было совершено в рамках акции журнала «Фома» #молимсязаврачей, сообщает patriarchia.ru.

Молебен возглавил ключарь подворья протоиерей Игорь Пчелинцев. Он прочитал около 30 страниц с именами медработников.

В прямом эфире на YouTube-канале журнала «Фома» молебен посмотрели около трех тысяч человек, количество просмотров уже достигло почти семи тысяч.

Проект #молимсязаврачей запущен по инициативе журнала «Фома». На сайте можно скачать текст молитвы за врачей и поименный список медиков, борющихся в настоящее время с коронавирусом. Имена врачей можно присылать через специальную форму на странице акции.

Проект реализуется при поддержке Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и Синодального отдела РПЦ по церковной благотворительности и социальному служению.

Источник: Inpress.ua
коронавирус, молитва, Израиль
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