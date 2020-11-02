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Израиль начинает тестировать на людях COVID-вакцину

02.11.2020 / 16:17
В воскресенье, 1 ноября, в Израиле начали испытания на людях потенциальной вакцины против COVID-19, которая в случае успеха может стать доступной для широкой общественности к концу следующего лета.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В начале испытаний 80 добровольцев примут участие в процессе, который в декабре будет расширен до 960 добровольцев. Если эти испытания будут успешными, третий этап с участием 30 000 добровольцев запланирован на апрель-май 2021 года.

"Мы находимся на заключительном этапе", - сказал генеральный директор Израильского института биологических исследований, осуществляющего испытания, Шмуэль Шапира.

Институт Министерства обороны Израиля начал испытания потенциальной вакцины - BriLife на животных в марте и объявил неделю назад, что получил разрешение регуляторных органов для перехода к следующему этапу испытаний.

Как сообщалось, по состоянию на утро 1 ноября в мире зафиксировано 46406405 случаев заболевания COVID-19, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 1200565 человек. Выздоровели от болезни - 33493349 человек.

Источник

коронавирус, вакцина, Израиль
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