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Число жертв землетрясения в турецком Измире превысило 50

02.11.2020 / 17:20
В Турции число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в пятницу, возросло до 51.

Об этом сообщает Anadolu Agency

Об увеличении количества жертв до 51 сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

При этом в больницах остаются 214 пострадавших.

Напомним: во второй половине дня пятницы, 30 октября, в районе греческого острова Самос и прибрежной зоны Турции произошло мощное землетрясение.

Эпицентр толчков находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км.

Источник

землетрясение, Турция
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