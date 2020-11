В Вене атаковали шесть локаций, есть погибшие и много раненых

Об этом сообщают полиция Вены, The New York Times, The Guardian

Полиция сообщает, что атаки провели в шести различных местах несколько подозреваемых, вооруженных винтовками.

Также правоохранители сообщают об одном застреленном офицером подозреваемом. Среди раненых - один полицейский.

Власти просят людей не выходить на улицу, а если они там - спрятаться, не пользоваться общественным транспортом и избегать скоплений людей.

The Guardian пишет об убитом мирном жителе.

Одно из нападений произошло у синагоги. Лидер еврейской общины Оскар Дойч заявил в Twitter, что неясно, планировалось ли нападение именно на здание, так как в то время оно было закрыто.

