Израиль из-за шантажа вынужден купить Sputnik V у России – NYT

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновника, знакомого с деталями переговоров об освобождении израильтянки

На этой неделе молодая израильтянка была освобождена из-под стражи в Сирии после ареста за незаконный переход в Сирию. Официально сообщалось, что Сирия ее отпустила в рамках обмена пленными. Правительство Израиля объявило, что взамен на ее свободу были освобождены двое сирийских пастухов, захваченных израильтянами.

При этом издание The New York Times узнало, во время заключения сделки между двумя враждующими государствами, никогда не имевшими дипломатических отношений, был оговорен еще один пункт: Израиль согласился купить неназванное количество доз российского препарата Sputnik V для Сирии.

Согласно сделке, Израиль заплатит России за отправку Sputnik V режиму президента Сирии Башара Асада.

Таким образом Израиль согласился профинансировать поставку российских вакцин против Covid-19 для Дамаска, чтобы обеспечить освобождение женщины, которую удерживали в Сирии.

В Израиле продолжается успешная кампания по вакцинации против Covid-19. Власти используют для прививки граждан вакцину Pfizer, которая прошла необходимые этапы клинических испытаний и уже доказала свою эффективность в борьбе с вирусом.

Напомним: в РФ разработали и зарегистрировали уже три препарата, которые называют вакцинами против коронавируса. Это "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Данных об исследовании этих вакцин Россия не разглашает, уровень их эффективности вызывает вопросы.

Ранее россияне предлагали Украине приобрести "Спутник V", однако президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы не кролики, чтобы проводить на них испытания.

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