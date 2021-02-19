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В ВОЗ призывают распределять вакцины от коронавируса через COVAX, а не по отдельным странам

19.02.2021 / 16:48
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что только посредством программы COVAX можно справедливо распределять вакцины от коронавируса COVID-19 в мире, сообщают европейские СМИ.

По его словам, страны зачастую "предпочитают отдавать свою вакцину определенным государствам, потому что это их соседи или потому что у них просто хорошие отношения".

"Но если это (выделение вакцин - ИФ) происходит через COVAX, то это целевое пожертвование, которое принесет пользу всем странам. Так, мы можем добиться баланса", - сказал глава ВОЗ.

COVAX - глобальная инициатива по обеспечению равного доступа к вакцинам против COVID-19 для всех стран, независимо от уровня доходов. Инициатива была учреждена ВОЗ.

Источник

вакцинация, ВОЗ, COVID-19
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